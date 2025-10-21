Türkiye Avrupa'nın en pahalı telekomünikasyon hizmetlerini kullanırken internet harcamaları ise ayrı bir gider kalemi olarak yer ediniyor. Balıkesir Bağımsız Milletvekili Burak Dalgın, internet kullanımları hakkında Ulaştırma Bakanlığı'nın yanıtlaması için bir soru önergesi verdi.

"CEVABA BAKIN" DİYEREK PAYLAŞTI

Meclis’te, Ulaştırma Bakanı’nın yanıtlamasıyla istemiyle “Mobil internetimiz neden yurtdışına göre hızla bitiyor?” sorusunu yöneltti.

Milletvekili Dalgın, gelen yanıtı “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının bu konudaki soru önergeme verdiği cevaba bakın!” mesajıyla paylaştı:

Gelen yanıtta şu ifadeler yer aldı:

"Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından işletmeciler hakkında mevzuat çerçevesinde planlı ve re'sen olmak üzere düzenli şekilde denetimler gerçekleştirilmekte olup söz konusu denetimler sonucu alınan kurul kararlarına BTK Başkanlığının resmi internet sitesinden ulaşılabilmektedir"