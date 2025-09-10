Binlerce hayvanın telef olmasına neden olan şap salgınının tehlikeli boyutlara ulaşmasının ardından Tarım ve Orman Bakanlığı, 1 Temmuz 2025 tarihinde 81 ildeki birimlere gönderdiği 'acele' yazısı ile hayvan pazarlarını ikinci bir talimata kadar kapatma kararı aldı.



Aradan geçen süreçte şehirdeki hayvanlar için aşılama çalışmaları yürütülürken, 26 Ağustos itibarıyla 24 ilde hayvan pazarları yeniden açıldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bugün Erzurum, Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan ve Artvin illerinde hayvan pazarlarının yeniden açıldığını duyururken, Ağrı'da büyük bir skandal yaşandığı ortaya çıktı.



SAHTE RAPORLA BAKANI KANDIRDILAR



Tarımdan Haber'den Sadettin İnan'ın haberine göre, hayvan pazarlarının kapalı olması nedeniyle elindeki hayvanları satmakta güçlük yaşayan bölge halkı, Ağrılı milletvekillerine baskıda bulundu. Mevzuata göre hayvan pazarlarının yeniden açılması için şehirdeki aşılama oranının yüzde 85'i geçmesi gerekirken, halihazırda yalnızca hayvanların yüzde 51,82'sinin aşılandığı Ağrı'da sahte rapor hazırlanarak yasaklar kaldırıldı.

Bu süreçte Ağrı milletvekillerinin Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya hayvan pazarlarının açılması için baskı yaptığı öne sürülürken, veteriner hekimlere, henüz yapılmamış aşıları yapılmış gibi sisteme girmeleri için talimat verildi.



İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN SKANDAL TALİMAT



İl Müdürlüğü tarafından veteriner hekimlere; “herkes güncel aşı bilgisine biner adet aşı yapılmış gibi girsin, zaten bir hafta içinde yapacaksınız” yönünde baskı kurduğu vurgulanırken, veteriner hekimlerin ise bu kanunsuz talebe rıza göstermediği, görmedikleri hayvanlara aşı yapılmış gibi sisteme giremeyeceklerini, yarın bir soruşturma açılması durumunda bunun hesabını da veremeyeceklerini belirterek bu talebe karşı çıktıkları ifade ediliyor.



Bakan Yumaklı bugün yaptığı açıklamada, 6 ilde aşılama oranının yüzde 85’i geçtiğini ve bu illerde hayvan pazarlarının açıldığını duyurmuştu. Ancak Ağrı’nın da bu iller arasında gösterilmesi, Bakanlığın bölge milletvekillerinin baskısı sonucu sahte verilerle nasıl yanıltıldığını gözler önüne serdi.

HAYVAN PAZARLARI KANUNA AYKIRI ŞEKİLDE AÇILDI



Ağrı genelinde sonbahar aşı programı kapsamında 290 bin 70 büyükbaş hayvandan 9 Eylül yani bugün itibariyle sadece 151 bin 321’inin aşılandığı ve aşılama oranının yüzde 51,82’de kaldığı net bir şekilde görülüyor. Buna rağmen hayvan pazarının kanuna aykırı bir şekilde açılması, insan ve hayvan sağlığının yanında ülke hayvancılığı da büyük bir tehlikeye atıldı.