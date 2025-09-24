CHP İstanbul Olağanüstü Kongresi’nin durdurulması için kayyum atayan İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, İlçe Seçim Kurulu’na talep yazısı gönderdi.

İstanbul 6. İcra Müdürlüğü memurları, söz konusu durdurma kararını tebliğ etmek için kongrenin yapıldığı Beşiktaş Süleyman Seba Kültür Merkezi'ne geldi.

Partinin milletvekilleri, avukat ve hukukçuları tarafından karşılanan memurlar, mahkemenin durdurma kararının geçersiz olduğu öne sürülerek salona alınmadı.

Bunun üzerine icra memurları tutanak tutarken, iki taraf arasında gerginlik yaşandı.

CHP’liler YSK kararını hatırlatırken, kadın yüksek sesle, “MYK üyelerine disiplin hapsi talep ederiz. Kongreyi yapamazsınız” dedi.

İcra memurlarıyla birlikte hareket eden kadın, “Tebliği yapalım. Kararı okuyalım, kararı uygulayalım. Tutanağı tutalım” sözleriyle de dikkat çekti.

KİMLİĞİ BELLİ OLDU

İcra memurlarıyla birlikte gelen ve tavırlarıyla dikkat çeken bu kadının, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum atanmasına neden olan şikâyeti yapan Özlem Erkan’ın avukatı Cevahir Kılıç olduğu öğrenildi.