TBMM “Terörsüz Türkiye” Komisyonu üyelerinin İmralı’ya gidişi “güvence talebine” takıldı. Heyette yer alacak milletvekilleri için gelecekte yasal soruşturmaya uğrama kaygısı gündeme geldi. “Birinci Çözüm” sürecinde teşvik edilerek atılan adımlar, yıllar sonra soruşturmalara konu olmuş, o dönem Kandil’e giden Sırrı Süreyya Önder hakkında dava açılmıştı. Bunun üzerine 6551 sayılı “Dokunulmazlık’’ yasası çıkarılmıştı.

MHP Lideri Devlet Bahçeli dün bu konudaki kaygıyı gidermeye yönelik bir açıklama yaptı ve, “Korkuya, kaygıya, çekinmeye, çelişkide bocalamaya gerek yok. Milletvekillerinin İmralı’ya gidip ilk ağızdan ihtiyaç duyulan mesajları alması süreci güçlendirir. MHP bu heyete katılmaya hazırdır’’ dedi. Ancak Bahçeli’nin ‘’Kaygıya gerek yok’’ sözleri garanti için yeterli, görülmedi.

SONUMUZ O’NUN GİBİ OLMASIN

Meclis kulislerinde açılım Komisyonu üyelerinin İmralı’ya gidebileceği ancak bunun ileride soruşturmaya neden olmaması için bir önceki açılım sürecindeki gibi yasal güvence olması gerektiği vurgulanıyor.

Komisyon üyeleri “Sırrı Süreyya Önder o dönemde de İmralı heyetindeydi. Kandil’de çekildiği fotoğraflar delil sayıldı ve cezaevine girdi” dediler. İmralı ziyareti ile ilgili iktidar kanadında “toplumsal kabulün düşük olması nedeniyle siyasi maliyetinin yüksek olacağı” görüşü hakim.

İlk açılımda kabak onun başına patlamıştı

Bir önceki açılım süreci kapsamında 2014’te İmralı Heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder terör örgütü üyeleriyle çektirdiği fotoğraf nedeniyle ‘Örgüt üyesi olmak’, ‘örgüt propagandası yapmak’ ve ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme’ iddialarıyla suçlanmıştı. Önder’in İmralı Heyeti üyesi olarak Diyarbakır’da düzenlenen Nevruz’da Kürt sorununun demokratik ve barışçıl çözümü konusunda yaptığı konuşmanın içeriğini de savcılık suç saymıştı. Önder, söz konusu fotoğrafların çözüm sürecine ait olduğunu belirterek, “Bunlar bütün Türkiye ve dünyanın gözü önünde oldu” savunmasını yapmıştı, beraat etmişti.