İstanbul’da düzenlenen Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası, spor tarihine geçecek talihsiz bir kavgaya sahne oldu. Üç adım atlama branşında rekabet eden Avrupa dereceli milli sporcular Tuğba Danışmaz ve Sedef Çevik, pistte saç saça baş başa kavga etti. Sporcuların diskalifiye edildiği olay, antrenör ve teknik kurul üyelerinin de karışmasıyla büyüdü.

PİSTTE GERGİN ANLAR KAVGAYA DÖNÜŞTÜ



Yarışma sırasında Avrupa ikincisi unvanına sahip Tuğba Danışmaz ile Avrupa yedincisi Sedef Çevik arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Sözlü atışmanın kısa sürede fiziksel temasa dönüşmesiyle, iki milli atlet saha ortasında kavgaya tutuştu. Salondaki izleyiciler ve diğer sporcular, milli formayı taşıyan isimlerin birbirine girdiği anları şaşkınlıkla izledi.

ANTRENÖR VE ESKİ ATLET YUMRUKLAŞTI



Gerginlik sadece sporcularla sınırlı kalmadı. Olay esnasında Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Teknik Kurul Başkanı ve antrenör Cüneyt Yüksel ile Tuğba Danışmaz’ın saha kenarında bulunan erkek arkadaşı, eski atlet Arda Eriş arasında yumruklu kavga çıktı. Saha kenarının bir anda karışmasıyla şampiyonaya ara verildi.

ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER ARAYA GİRDİ



Salonda infial yaratan olay, TAF Başkanı Ahmet Karadağ, Asbaşkan Ayşegül Baklacı ve ENKA Spor Genel Müdürü Ekrem Ay’ın müdahalesiyle güçlükle yatıştırıldı. Kavga eden tarafların birbirlerinden adli olarak şikâyetçi olmadıkları bildirilirken, disiplin kurulu hemen harekete geçti.

HER İKİ SPORCU DA DİSKALİFİYE EDİLDİ



Yaşanan skandalın ardından hakem heyeti kararıyla 26 yaşındaki Tuğba Danışmaz ve 22 yaşındaki Sedef Çevik şampiyonadan diskalifiye edildi. Spor camiasında geniş yankı uyandıran olayla ilgili federasyonun ek yaptırımlar uygulaması bekleniyor.