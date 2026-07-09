2018'den bu yana Fenerbahçe Beko formasını terleten Tarık Biberovic, sarı lacivertli camiaya veda etti. Milli basketbolcu, kariyerine NBA'de devam edecek.

25 yaşındaki milli basketbolcunun haklarını satın alan NBA ekibi Dallas Mavericks, Tarık ile de 1+1 yıllık anlaşma sağladı. Fenerbahçe Beko, Tarık Biberovic'in NBA'e gidişinden çıkış ücreti olarak 2 milyon dolar kazanacak. Dallas Mavericks’in 25 yaşındaki milli yıldızla iki yıllık, toplam 6 milyon dolar değerinde bir sözleşme imzalatması bekleniyor.

FENERBAHÇE'DEN DUYGUSAL VEDA

Fenerbahçe, milli basketbolcu için veda mesajı yayımladı. Sarı lacivertlilerin mesajında "2018 yılında ailemize katılan, gösterdiği özveri, bitmek bilmeyen mücadelesi ve Fenerbahçelilik duruşuyla takımımızın simge isimlerinden biri hâline gelen Tarık Biberovic, kariyerine NBA'de devam etme kararı almıştır.

Henüz 17 yaşındayken Fenerbahçemize katılan Tarık; burada yetişmiş, gelişmiş ve adını Sarı Mirasımıza altın harflerle yazdırmıştır. Sporcumuz, Çubuklu formamız altında kazandığı 1 EuroLeague, 4 Türkiye Ligi, 5 Türkiye Kupası ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğuyla kulüp tarihimizin unutulmaz isimleri arasındaki yerini almıştır.

Tarık Biberovic, sahaya yansıttığı mücadele, takımına duyduğu bağlılık ve örnek karakteriyle yalnızca kazandığı kupalarla değil, Fenerbahçe ailesinin gönlünde edindiği yerle de daima hatırlanacaktır.

Kulübümüze verdiği emek, armamıza duyduğu bağlılık ve birlikte yaşadığımız unutulmaz zaferler için Tarık'a teşekkür ediyor; NBA kariyerinde de bizlere aynı gururu yaşatacağına yürekten inanıyoruz.

Yolun açık olsun Fenerbahçeli Tarık! Kalbimiz her zaman seninle. Bu bir veda değil… Tekrar görüşünceye dek." ifadelerine yer verildi.