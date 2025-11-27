Hindistan spor camiası, 16 yaşındaki milli basketbolcu Hardik Rathi’nin antrenman sırasında yaşanan trajik kazada yaşamını yitirmesiyle büyük bir şok yaşadı. Genç sporcunun üzerine devrilen basketbol potası, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamasına yol açtı.

Olay, Rathi’nin antrenman yaptığı spor tesisinde meydana geldi. İddiaya göre genç sporcu, potaya smaç çalışması sırasında kısa süreliğine potaya asıldı. Bu sırada potanın bağlı olduğu demir direk aniden yerinden koparak Rathi’nin üzerine devrildi. Devrilen ağır metal yapının altında kalan Rathi, ağır şekilde yaralandı.

KAMERALAR SANİYE SANİYE KAYDETTİ

Kaza anı, çevrede bulunan kameralara saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, potanın bir anda dengesini kaybedip Rathi’nin göğsüne doğru düştüğü ve çevredekilerin panikle yardıma koştuğu görülüyor.

Olay yerine hızla çağrılan sağlık ekipleri, 16 yaşındaki sporcuya ilk müdahaleyi sahada yaptı. Rathi tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlatırken, potanın güvenlik standartlarına uygun olup olmadığı ve tesisin bakım kayıtları incelemeye alındı. Genç yaşta milli takıma kadar yükselmeyi başaran Hardik Rathi’nin ölümü, ülkede spor tesislerinde güvenlik önlemlerinin yetersizliği konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi.