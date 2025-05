19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Türkiye'nin dört bir yanında coşkuyla kutlanırken, Kahramanmaraş’ta gerçekleştirilen anma töreni tepki topladı. Kentteki kutlamaların, inşaat alanı içinde sadece 30 metrekarelik dar bir bölgede yapılmasına ve yeni bir kutlama meydanı inşa edilmemesine Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kahramanmaraş İl Başkanı Ünal Ateş sert ifadelerle karşı çıktı.

TÖREN 30 METREKARELİK ALANDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kahramanmaraş'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen törenin, şehir merkezinde devam eden inşaat alanına yakın yaklaşık 30 metrekarelik bir bölgede gerçekleştirilmesi yerel düzeyde eleştirilere yol açtı. CHP Kahramanmaraş İl Başkanı Ünal Ateş, düzenlenen törenin fiziki şartlarını eleştirerek kamuoyuna açıklamalarda bulundu.

“30 GÜNDE ÇARŞILAR KURUYORSANIZ BİR MEYDANI DA YAPACAKSINIZ”

Tören, kent protokolü tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ile sınırlı tutuldu. CHP İl Başkanı Ünal Ateş, 23 Nisan’da aynı alanda daha geniş bir kutlama yapıldığını belirterek 19 Mayıs için alanın daraltılmasını eleştirdi. Ateş açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Yaklaşık bir ay önce biz buraya geldik 23 Nisan kutlamaları için. Buradan bir çağrı yapmıştım bu kenti idare edenlere bu kentin valisine bu kentine büyükşehir belediye başkanına bu kentte bakmayan milletvekillerine. Kurtuluş savaşına damgasına vuran bir şehrin milli bayramlarını kutladığı alan 30 metrekare olur mu arkadaşlar? Sayın protokol geldi çelengini sundu ve hemen çekti gitti. Milli bayramlarını değersizleştirmeye kimsenin hakkı yok bu kentin sahibi yoksa bu kentin Cumhuriyet Halk Partilileri var eğer o kentin milli bayramları kutlayacak meydanı yoksa Cumhuriyet Halk Partisi bu kentte o meydanı yapmaya hazır. Şantiye barakasının arasında milli bayram kutlaması yapılır mı hiç utanmıyor mu protokol burada? Ben böyle bir şey görmedim 23 Nisan’da bu alan daha genişti 19 Mayıs’ta daha da daraltmışlar. Önümüzde 30 Ağustos var 29 Ekim var herhalde 2-3 metrekare bir alan bırakıp 5 kişi dizilip çelenk bırakıp gidecekler. Bu kentte imkan var bu kentte her şey yapılabiliyorsa milli bayramlarının kutlandığı bir alanda yapılabilir. 1919 yılında her türlü yokluğun içerisinde her şey yapılabiliyordu bu kenti idare edenlere son kez sesleniyorum 1919 ruhunu yaşayamıyorsanız yaşayacak insanlara engel olmayacaksınız bu kentte milli bayramların şanına yakışır şekilde kutlanması için hemen ivedilikle bir meydanı hizmete açmak zorundasınız. Her şeye muktedirsiniz her şeye gücünüz yetiyor 30 günde çarşılar kuruyorsanız bir meydanı da yapacaksınız. Bizi bu noktaya getirenlere inat biz her milli bayramda geleceğiz bu milli bayramları kutlayacağız. Çünkü bizi bir arada tutan o çimento 19 Mayıs 1919 ruhudur.”