Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, iki günlük Mardin programında gazetecilere yaptığı açıklamalarda, 2019’dan bu yana eğitim döneminde iki kez uygulanan bir haftalık ara tatillerde değişikliğe gidilebileceğini ifade etti.

Türkiye gazetesinden Mahmut Özay’ın haberine göre Tekin, liselerdeki eğitim süresine yönelik çalışmanın şimdilik askıda olduğunu belirtti.

Ayrıca adrese dayalı kayıt sistemini aşan velilere karşı yeni tedbirler getirileceğini de söyledi.

OKULLARDA ARA TATİL KALKACAK MI?

Okullarda senede iki kez uygulanan ara tatilden ailelerin şikayetçi olduğunu belirten Bakan Tekin, "Bu konuda velilerden çok talep geliyor, çalışan anne ve babalar sorun yaşıyor. Çocuk tatil sonrasında tekrar okula gitmek istemiyor. Öğretmenlerimiz çocuğun okula adaptasyonu zor oluyor diyor. Bu konuda iki yıldır analiz yapıyoruz. Bu yıl da yapacağız. Ondan sonra değerlendireceğiz." sözleriyle ara tatilin kaldırılabileceğinin sinyalini verdi.

LGS’DE DEĞİŞİKLİK OLACAK MI?

Bakan Tekin, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) konusunda şu an gündemlerinde kademeler arası geçişle ilgili bir değişiklik olmadığını vurguladı.