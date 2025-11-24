Halka imam hatipleri öven Milli Eğitim Bakanı (MEB) Yusuf Tekin’in çocuğunu özel okula gönderdiği ortaya çıktı. Bu gelişmenin ardından pek çok kesimden Tekin’e tepki yağdı. Konu Meclis gündemine de taşındı.

Yeni Yol grubundan Selçuk Özdağ, Yusuf Tekin’e “Bakan ve bakan yardımcılarının çocuklarının devlet okullarını tercih etme oranı nedir? Bakanlık düzeyinde yürütülen kamu politikalarının, bakan ve üst düzey bürokratların kendi çocuklarını gönderdikleri okullardan bağımsız olması, toplumda “eşitlik” algısını zedelediğini düşünmüyor musunuz? sorularını yöneltti.

DİĞERLERİNİ AÇIKLAMADI

Bakan Tekin, Özdağ’ın 25 Eylül’deki sorusuna 4 Kasım’da cevap verdi. Tekin, “Vatandaşların herhangi bir eğitim kurumunu tercih edebilmeleri demokratik bir hukuk devleti olmanın göstergelerinden biri olduğu gibi, bakan ve bakan yardımcıları da aynı tercih hakkına sahiptir” diyerek kendini savundu.

AKP’nin eğitimdeki “başarılarını” övmeyi de unutmayan Tekin, bakan ve bakan yardımcılarının kaçının çocuklarını özel okula gönderdiğini açıklamadı.