"Laikliği Birlikte Savunuyoruz" başlıklı bildiri iktidar çevresinin tepkisini çekmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün yapmış olduğu açıklamada, bildiriyi hedef alarak "Özellikle istikbalimizin teminatı olan yavrularımızın bu mübarek günlerin farkında olmalarını sağlayacak, okullarda düzenleyeceğimiz çeşitli etkinliklerle bu bereket ikliminden faydalanmalarını temin edeceğiz. Türkiye'de laiklik tartışması yokken, özgürlük alanları hiçbir şekilde kısıtlanmadığı halde milletimizin inancını özgürce yaşamasına tahammül edemeyen azgın güruhun hezeyanlarına kulak asmadan doğru bildiğimizden asla ayrılmayacağız" ifadelerini kullanmıştı.

"GENELGENİN NERSİNDE BUNLAR VAR?"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de "Siyasal İslamcı rejim, ABD ve Trump ipine sarılarak Türkiye'yi adım adım Orta Doğu'nun gerici bataklığına sürüklemektedir. Laik eğitimi, laik hukuk düzenini ve laik kamusal hayatı adım adım ortadan kaldırmaya yönelik hamleler ivme kazanmıştır" ifadelerinin yer aldığı bildiri üzerine, TGRT Haber'de yayınlanan "Medya Kritik" programında açıklamalarda bulundu.

Tekin , "Laikliği Birlikte Savunuyoruz başlıklı metne dava açacağını" söyledi.

Tekin, "Gönderdiğimiz genelgenin neresinde bu var? Örnek etkinliklerin içinde böyle bir şey yok. Yazının sonunda şunu söylüyoruz: Bu etkinlikler gönüllülük esasına göre yapılacak. Bahsettikleri tarzda 'not verilecekmiş, fotoğraf çekilecekmiş' benzeri uygulamaların hiçbirisi yok, ya okuma yazma bilmiyorlar ya da okuduklarını anlamıyorlar. Hiçbirini ciddiye almıyorum. 168 imzalık 'laikliği savunuyoruz' bildirisinde geçen ifadeler nedeniyle de yargı süreci başlatıyorum" ifadelerini kullandı.

"Genelgenin içeriğinde dini hiçbir unsur bulunmadığını, amacın kültürel mirası korumak olduğunu" iddia eden Tekin, eleştirilerin ideolojik olduğunu savundu. Tekin, "Bu bana 28 şubat sürecini hatırlattı. Niyet okumaya dayalı kötü niyetli bir bildiri onlar nasıl demokratik haklarını kullanıyorlarsa ben de demokratik hakkımı kullanacağım. Bunların gözünde noel, cadılar bayramı kutlamak laikliğe aykırı değil ama kültürel mirasımızın devamı ramazan etkinlikler konusunda nedense laiklik akıllarına geliyor. Bu genelgenin içinde dini hiçbir şey yok" diye konuştu.

İŞTE O BİLDİRİ:

Laikliği Birlikte Savunuyoruz

Türkiye gerici-şeriatçı bir kuşatma altında!

Ülkemiz ABD ve İsrail planları doğrultusunda bölgemizdeki gelişmelerle birlikte

“Talibanlaştırma” baskısı altına girmiş durumda. ABD güdümlü bu gerici saldırı

ülkemizin önündeki en yakıcı tehdite dönüşmüştür.

Siyasal İslamcı rejim, ABD ve Trump ipine sarılarak Türkiye'yi adım adım Orta

Doğu'nun gerici bataklığına sürüklemektedir.

Laik eğitimi, laik hukuk düzenini ve laik kamusal hayatı adım adım ortadan

kaldırmaya yönelik hamleler ivme kazanmıştır.

Bu hamleler toplumdan yükselen laiklik çağrılarına karşı gerici azınlığın provokasyon ve saldırılarını göz ardı etmeye; laik cumhuriyeti savunanların

Anayasayı hiçe sayarak “suçlu” gibi cezalandırılmasına kadar gelmiştir.Laikliği savunmak suç değildir. Laikliği birlikte savunuyoruz, şeriatçı dayatmaları reddediyoruz! Karanlığa teslim olmayacağız!