Milli Eğitim Bakanlığı, ramazan ayının manevi iklimini eğitim süreçleriyle bütünleştirmek üzere harekete geçti. 81 il valiliğine gönderilen resmi yazı ile "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" kapsamında öğrencilerin milli, ahlaki ve kültürel değerlerini geliştirmeye yönelik bir dizi sosyal etkinlik planlandı.

Yaptığı açıklamalarda dikkat çeken Bakan Yusuf Tekin imzalı genelgede, temel hedefin, paylaşma bilincini geliştirmek, ihtiyaç sahiplerine yönelik farkındalık kazandırmak ve vatanseverlik duygularını güçlendirmek olduğu vurgulandı.

HER KADEMEDE FARKLI ETKİNLİKLER

Proje kapsamında kademelere göre farklı uygulama modelleri devreye alınacak:

İlkokullarda kültürel mirası yansıtan ve birlikte olma bilincini güçlendiren "Maarifin Kalbinde Ramazan" şenlikleri düzenlenecek.

Ortaokul ve Liselerde, uzman isimlerin katılımıyla, öğrencilerin ufkunu açacak "İftarda Konuşalım" başlıklı söyleşi programları gerçekleştirilecek.

Okul-Aile İş Birliği ile okul ve aile bağlarını kuvvetlendirmek amacıyla, velilerin gönüllü katılımıyla "Ortak İftar Sofraları" kurulacak.

GÖNÜLLÜLÜK VURGUSU

Bakan Yusuf Tekin imzalı yazıda, etkinliklerin uygulama esaslarına dair kritik uyarılarda bulunuldu. Etkinliklerin planlanmasında şu ilkeler gözetilecek:

Tüm faaliyetler öğrencilerin ve velilerin gönüllü katılımıyla yapılacak, Yardım faaliyetleri sırasında ihtiyaç sahiplerinin gizliliği ve onuru korunacak, mahremiyet hassasiyetlerine en üst düzeyde dikkat edilecek. Etkinlikler, öğrencilerin yaş ve pedagojik gelişim düzeylerine uygun şekilde tasarlanacak.

Eğitim sisteminin "bilgiyi ahlaki sorumlulukla bütünleştiren" bir yaklaşıma dayandığı hatırlatılan yazıda, ramazan etkinliklerinin Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin öngördüğü "ahlaklı, bilge, merhametli ve vatansever" öğrenci profilini desteklediği ifade edildi.