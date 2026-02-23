Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in 81 ilde başlattığı “Maarifin Kalbinde Ramazan” programında okullarda yapılan etkinlikler tartışılmaya devam edilirken bir uygulama da Erzurum’dan geldi.

Erzurumlu Bakan Yusuf Tekin’in hemşerisi olan Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın, müftülüğün görev alanına girdi, sorumluluğu olmadığı halde Ramazan için imsakiye bastırdı.

Müdürlüğün resmi hesabından da paylaşılan imsakiyede öğrencilerden yapmaları istenen görevler sıralandı. Çocuklardan şunlar isteniyor:

“Sahip olduğun nimetleri yaz ve şükret, kırdığın birinden helallik iste, Allah’a şükür mektubu yaz, evde ezanı pencereden dinleyerek ev ahalisine duyur, bir arkadaşınla beraber teravihe git, bir kediye mama ver, bir çocuğu sevindir. Bir ihtiyaç sahibine gizlice sadaka ver. İftardan sonra ailenle birlikte bir sahabenin hayatını oku...”