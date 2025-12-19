NBA ekiplerinden Houston Rockets forması giyen 23 yaşındaki Türk milli basketbolcu Alperen Şengün, bu sezon sergilediği performans ile analistlerin en büyük 10 MVP adayı arasında yer almakta.



Gösterdiği başarılar ile Türkiye'de de milyonlar tarafından desteklenen ve ABD'de bir fenomen haline gelen Alperen, kullandığı motosiklet ile ABD'de gündem oldu.

NBA oyuncuları, sakatlık risklerini minimuma indirmek amacıyla kontratlarına eklenen ek maddeler ile bazı aktivitelerden kısıtlanmakta. Bu kapsamda Alperen Şengün ile imzaladığı sözleşmeye 'motosiklet kullanma yasağı' ekleten Houston Rockets, milli basketbolcuya bu durumu ihlal ettiği gerekçesiyle uyarıda bulundu.

YENİDEN KULLANIRSA SÖZLEŞMESİ İPTAL EDİLEBİLİR



Öte yandan yapılan bildiri yalnızca uyarı anlamı taşımakta. Mİlli basketbolcunun ihlallere devam etmesi ve yeniden motosiklet kullandığının tespit edilmesi halinde ise Rockets tarafından sözleşmesi tek taraflı olarak feshedilebilecek.





