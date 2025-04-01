Yunanistan'da düzenlenen Alp Disiplini FIS ve Balkan Kupası yarışlarında Türkiye'yi temsil eden Ceren Reyhan Yıldırım, altın madalya kazandı. Türkiye Kayak Federasyonunun açıklamasına göre milli kayakçı Ceren Reyhan Yıldırım, 29 ülkenin katıldığı organizasyonda kadınlar kategorisinde kürsünün zirvesinde yer aldı. Ceren Reyhan, böylece üst üste üçüncü kez şampiyon oldu.

Erkekler kategorisinde ise 75 sporcunun mücadele ettiği yarışlarda Demirkan Hasırcı 11'inci, Thomas Kaan Onol Lang ve Mahmut Kazanç 14. sırayı aldı.