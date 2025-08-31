Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Gençlerbirliği ile oynadığı karşılaşmada uzun bir aradan sonra ilk 11'de forma şansı bulan İrfan Can Kahveci sakatlandı.
Karşılaşmada son bölüme girilirken topsuz alanda kendisini yere bırakan İrfan Can Kahveci, yedek kulübesine değişiklik işareti yaptı. İlk tedavisi saha içinde gerçekleştirilen milli futbolcu, 81. dakikada yerini Cengiz Ünder'e bıraktı.
İrfan Can Kahveci'nin son durumu çekilecek MR sonrası belli olacak.
İrfan Can Kahveci, Milli Takım'n Gürcistan ve İspanya ile oynayacağı Dünya Kupası Elemeleri maçlarının aday kadrosunda yer alıyordu.
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda 4 Eylül Perşembe günü deplasmanda Gürcistan, 7 Eylül Pazar günü ise Konya'da İspanya ile karşılaşacak.