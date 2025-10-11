2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu 3. maçında A Milli Takımımız, Bulgaristan deplasmanına çıktı.
Ay-yıldızlı ekip, mücadelenin hemen başında öne geçse de kalesinde talihsiz bir gol gördü.
YÖN DEĞİŞTİRDİ
Bulgaristan'ın hızlı çıktığı anlarda, ceza alanı içinde rakibini marke eden Zeki Çelik, önce ayağı kayarak yere düştü. Milli yıldız hızlı bir şekilde yerden kalktı ve müdahaleye hazırlanırken Kiril Despodov şutunu çekti.
Zeki'nin kapattığı köşeye yönelen top, milli oyuncunun yüzüne çaraparak yön değiştirdi ve ağlara gitti.
Zeki'nin yaşadığı talihsizlik, sosyal medyada büyük yankı uyandırırdı. Yerli ve yabancı kaynaklar pozisyonu paylaşırken yaşanan anları 'gecenin şanssızlığı' olarak aktardı.