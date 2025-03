UEFA Uluslar Ligi play-off ilk maçında A Milli Futbol Takımı, Macaristan'ı konuk etti.

RAMS Park'ta oynanan karşılaşmada 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümü nedeniyle tribünlerde çok sayıda pankart yer aldı.

RAMS Park tribünlerinde "Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın? gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın", "Çanakkale bu milletin gurur başkentidir", "Geçmişini bilmeyen geleceğe yön veremez. Bir ruhtur Çanakkale" ve "Geri dönmeyi düşünmediler, Mektebi Sultani şehitleri"

İsrail'e tepki

Soykırımcı İsrail'in Filistin'deki işgali ve Gazze ile Batı Şeria'daki saldırılarına tepki olarak RAMS Park tribünlerinde çok sayıda pankart yer aldı.

Tribünlerde, "Humanity lost conscience in Gaza (İnsanlık Gazze’de vicdanını kaybetti)", "If Jerusalem is not free, the world is captive (Kudüs özgür değilse dünya tutsaktır)", "#palestiniangenocide (Filistin’de soykırım)", "#letgazababieslive (Gazze’de çocukların yaşamasına izin verin)" ve "#freepalestine (Özgür Filistin)" pankartları açıldı.