UEFA Uluslar B Ligi play-out rövanş müsabakasında Türkiye ile Kosova İzmir Gürsel Aksel Stadında karşılaşmasında ulusal marşlar okunurken maçın orta hakemi Michalina Diakow fenalaşarak yerde kaldı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Diakow, diğer hakemlerle birlikte soyunma odasına gitti. Mücadele yaklaşık 20 dakika gecikmeli olarak başlarken Diakow'un maça devam edememesi üzerine 4. hakem Miriama Bockova karşılaşmayı yönetti. Diakow ise 4. hakem olarak görev yaptı.

MAÇI 3-0 KAZANDIK

A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi play-out rövanş maçında Kosova'yı 3-0 mağlup etti. Eşleşmenin ilk maçında Kosova'yı 4-0 yenen milli takım, bu karşılaşmada da rakibini 3-0 yenerek UEFA Uluslar B Ligi'nde devam etti.