2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde H Grubu'ndaki ilk hafta maçında Romanya'ya konuk olan Bosna Hersek'te forma giyen Fernerbahçe'nin golcüsü Edin Dzeko, sakatlanarak karşılaşmayı tamamlayamamıştı.

Mücadelenin 36. dakikasında, Romanya savunmasının tecrübeli ismi Mihai Popescu’nun sert müdahalesi sonucu yüzüne darbe alan Dzeko, yerde kaldı. İlk yarıyı tamamlayan tecrübeli futbolcunun soyunma odasında yapılan kontrollerinde burun kemiğinde kırık olduğu tespit edildi. Edin Dzeko ikinci yarının başında yerini Samed Bazdar'a bıraktı.

Edin Dzeko, yaşadığı sakatlık ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Yıldız futbolcu, paylaşımda "All in or nothing" (Ya hep ya hiç) ifadesini kullandı.

İşte Dzeko'nun yaptığı paylaşım: