Dünya Supersport Şampiyonası'nda sezonun ikinci ayağında ilk yarış, Portimao kentinde yer alan Algarve Pisti'nde gerçekleştirildi. Can Öncü, Pata Yamaha Ten Kate takımı ile hafta sonunun 17 turluk ilk yarışına pole pozisyonunda başladı. Yarışın ilk 2 turunu lider götüren Can Öncü, bitime 15 tur kala bir virajda kaza yaparak motosikletini düşürdü. Kaza sonrası motosikletini kaldırıp yarışa devam eden Can, 32 motosikletçinin mücadele ettiği Portekiz'de ilk yarışı 25. sırada tamamladı. Yarışı, ZXMOTO Factory Evan Bros takımından Fransız motosikletçi Valentin Debise birinci, Ducati'nin Orelac Verdnatura takımından İspanyol sürücü Jaume Masia Vargas ikinci, GMT94 Yamaha takımından Fransız motosikletçi Lucas Mahias da üçüncü sırada bitirdi.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.