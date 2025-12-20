Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, " F-16’larımız tarafından vurularak düşürülen İHA, tespit edilmesi zor bir hava aracı. Füzeyle vurulduğu için paramparça oldu. Enkazını arama çalışmaları devam ediyor. Enkaz bulunduğunda yapılacak inceleme sonucunda kamuoyunu bilgilendireceğiz." açıklamasını yaptı.

Bakan Güler, "Terör örgütünün fesih kararı sonrası teslim olan terörist sayısında artış oldu. Yıl başından bugüne kadar 105 PKK’lı, fesih kararından itibaren ise 69 PKK'lı terörist teslim oldu." dedi.

Güler şu ifadeleri kullandı:

-Başta PKK/YPG/SDG olmak üzere hiçbir terör örgütünün bölgede kök salmasına, farklı adlar altında faaliyet göstermesine, hiçbir terör oluşumuna ve oldubittiye müsaade etmeyeceğiz.

"S Ü RE Ç TER Ö R Ö RG Ü T Ü N Ü N DE Ğİ L DEVLET İ N BEL İ RLED İĞİ Ş EK İ LDE DEVAM EDECEK"

-Süreç terör örgütünün istediği şekilde değil, devletimizin belirlediği ve istediği şekilde devam edecek.

SDG A Ç IKLAMASI

SDG’nin entegrasyon süreci, belirsiz ve ucu açık ifadeler ile değil, net tarihli, bağlayıcı ve uygulanabilir bir yol haritası ile yürütülmek zorundadır. Bizim her türlü gelişmeye karşı planlarımız hazırdır. İhtiyaç olursa gerekeni kimseye sormadan yaparız. SDG’nin entegrasyonu konusunda ABD ile görüşmelerimiz devam ediyor. ABD’li dostlarımız şu anda gerçekleri daha iyi görüyor ve bu konudaki görüş farklılığımız azalıyor.

İsrail’in sürdürdüğü istikrarsızlaştırıcı askeri tutum ve oluşturmak istediği Suriye, Türkiye’nin de doğrudan milli güvenliğini etkileyen bir tehdit alanı oluşturmaktadır.

Türk ve Yunan halkları arasına fitne sokmak suretiyle siyasi kariyer yapma çabası içinde olanlar tehdit paranoyasından kurtulmalı, süreci baltalamaktan vazgeçmelidirler. TSK olarak savaşın değişen doğasına uygun şekilde yapay zeka, siber uzay ve ileri teknoloji alanlarında etkinliğimizi artırmaya yönelik kapsamlı bir dönüşüm süreci içindeyiz.

Kazadan sonra C-130 uçaklarımızın tamamını kontrole aldık. Kontrolü tamamlamayı müteakip uçaklarımızı kullanmaya devam edeceğiz. Düşen uçağımızın kara kutusu TUSAŞ’ta incelenmeye devam ediyor. Sonuç ne çıkarsa çıksın şeffaflıkla açıklayacağız.

F-16'LAR TARAFINDAN D Ü Ş Ü R Ü LEN İ HA

F-16’larımız tarafından vurularak düşürülen İHA, tespit edilmesi zor bir hava aracı. Füzeyle vurulduğu için paramparça oldu. Enkazını arama çalışmaları devam ediyor. Enkaz bulunduğunda yapılacak inceleme sonucunda kamuoyunu bilgilendireceğiz. Karadeniz’de kritik su üstü ve sualtı tesislerimizi korumak için gerekli tedbirleri alıyoruz.

(Eurofigter tedariki) Bu uçakların alımı konusundaki ikinci el tartışmalarını doğru bulmuyoruz. Avrupa’da bile birçok ülke ihtiyaç fazlası uçak teminine devam ediyor ve kullanıyor. Bu uçaklarda kendi milli yazılımlarımızla kendi mühimmatımızı da kullanabileceğiz.

(CAATSA yaptırımları) F-16 tedariki konusunda bir sorun görmüyoruz. Ama önceliğimiz F-35’lerde olacak. İsrail ve Yunanistan’ın bu uçakların bize verilmemesi için lobi yaptıklarını biliyoruz. Biz de CAATSA yaptırımlarının kaldırılması için kendi çalışmalarımızı yapmaya devam ediyoruz. Türkiye ve ABD bu sorunlarını çözecektir.

Yunanistan, İsrail ve GKRY’nin bir araya gelmesi ve anlaşmalar imzalaması bizim için bir tehdit oluşturamaz.

ASKERL İ KTE YEN İ UYGULAMA

3 çocuğu olan bir ailenin 1 çocuğunun, 4 çocuğu olan bir ailenin 2 çocuğunun istediği yerde askerliğini yapabilmesi gibi düşüncelerimiz var.