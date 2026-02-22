DEM Parti Siirt İl Başkanlığı tarafından bir düğün salonunda organize edilen toplantıda konuşan Bakırhan, Rojava’daki gelişmelere ve Münih Konferansı’nda verilen kareye vurgu yaptı.

Sosyal medyada “Rojava’da Kürtler yenildi” şeklindeki yorumlara karşı çıkan Bakırhan, böyle bir durumun söz konusu olmadığını savundu. Rojava’da yürütülen diplomasi ve mücadelenin sonuç verdiğini belirten Bakırhan, Mazlum Abdi ve İlham Ahmed’in Münih’te dünya devletlerinin temsilcileriyle muhatap alınarak görüşmeler gerçekleştirdiğini söyledi.

Bakırhan, 30 Ocak’taki gelişmelerin ardından Suriye rejiminin Kürtlerle birlikte meşruiyet kazandığını ileri sürerek, Münih’te Suriye devleti ile Kürt temsilcilerin birlikte Suriye’yi temsil ettiğini ifade etti. Suriye’deki uygulamaların da Münih’te ortaya çıkan fotoğrafın ruhuna uygun olması gerektiğini dile getirdi.

“Kürtler Fazla Bir Şey İstemiyor”

Konuşmasında birlikte yaşam vurgusu yapan Bakırhan, Kürtlerin ayrıcalık talep etmediğini belirterek, farklı kimliklerin bir arada ve eşit yurttaşlık temelinde yaşaması gerektiğini söyledi.

Ancak bazı çevrelerin bundan rahatsız olduğunu savunan Bakırhan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in sürece uygun olmayan bir dil kullandığını ileri sürdü. Mazlum Abdi’ye yönelik “terörist” nitelemesine tepki gösteren Bakırhan, bu yaklaşımın Kürtleri incittiğini ve gerilimi artırdığını ifade etti.

Bakan Güler’in “SDG acilen Suriye yönetimine entegre olmalıdır” sözlerini de değerlendiren Bakırhan, SDG’nin aylardır entegrasyon için çalışma yürüttüğünü belirterek, sürecin demokratik bir entegrasyon temelinde ilerlemesi gerektiğini söyledi.

Erdoğan’a Çağrı: “Parmak Sallamaktan Vazgeçin”

Bakırhan, konuşmasının devamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da seslendi. Siirt’in Erdoğan’ın siyasi hayatında önemli bir yere sahip olduğunu hatırlatan Bakırhan, Ankara’nın Kürtlere yönelik sert üslubu terk etmesi gerektiğini ifade etti.

Kürtlere “parmak sallamak” yerine müzakere edilmesi ve Suriye’deki demokratik entegrasyon sürecine katkı sunulması gerektiğini dile getiren Bakırhan, brifinglerin barış, demokrasi ve birlikte yaşam üzerine verilmesi gerektiğini söyledi.

Yeni bir sürecin başladığını belirten Bakırhan, bu süreçte demokratik adımlar atılması gerektiğini vurguladı. Tekçi ve inkârcı anlayışın geride bırakılması çağrısında bulunan DEM Parti Eş Genel Başkanı, Kürtlerin sürece inandığını belirterek, iktidarın da bu sürecin gereklerini yerine getirmesi gerektiğini sözlerine ekledi.