Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu ve Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan ortak çalışmalarda, bakanlıktan talep edilen bazı izin belgelerinde usulsüzlük yapılarak menfaat sağlandığı tespit edildi. Bu kapsamda, “rüşvet almak, vermek ve rüşvete aracılık etmek” suçlamalarıyla 32 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

KURUM PERSONELLERİ VE AİLE YAKINLARI DA ARALARINDA

Şüphelilerin 2’sinin ihraç, 1’inin emekli kurum personeli, 2’sinin bu kişilerin aile yakını, 27’sinin ise şirket yetkilisi olduğu belirtildi. İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı.

Hakkında gözaltı kararı bulunan diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.