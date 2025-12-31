Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, yılın son basın bilgilendirme toplantısında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin terörle mücadele faaliyetlerinin sınır içinde ve sınır ötesinde kesintisiz şekilde sürdüğünü vurguladı.

1 YILDA 111 PKK'LI TERÖRİST TESLİM OLDU

Bu kapsamda son bir haftada 3 PKK’lı teröristin daha teslim olduğu, yıl genelinde teslim olan terörist sayısının 111’e ulaştığı bildirildi. Pençe-Kilit başta olmak üzere operasyon bölgelerinde çok sayıda silah, mühimmat ve lojistik malzemenin ele geçirilerek imha edildiği kaydedildi.

Hudut güvenliğine ilişkin bilgiler de paylaşan Bakanlık, son bir haftada yasa dışı yollarla sınırdan geçmeye çalışan 136 kişinin yakalandığını, 1186 kişinin ise engellendiğini açıkladı.

2025 yılı genelinde yakalanan kişi sayısının 9 bin 942’ye, engellenenlerin sayısının ise 66 bin 794’e ulaştığı belirtilirken, Hakkari ve Van hattında yapılan operasyonlarda bu yıl toplam 1 ton 982 kilogram uyuşturucunun ele geçirildiği ifade edildi.

SURİYE'YE DESTEK AÇIKLAMASI

Bakanlık açıklamasında Suriye’deki gelişmelere de değinilerek, SDG’nin federal yapı ve adem-i merkeziyetçilik taleplerini sürdürmesinin merkezi otoriteyle entegrasyonu zorlaştırdığı belirtildi.

“Tek Devlet, Tek Ordu” ilkesi doğrultusunda Suriye hükümetiyle iş birliğinin devam ettiği vurgulanan açıklamada, Suriye’nin birlik ve bütünlüğü için atılacak her türlü inisiyatife Türkiye’nin destek vermeye hazır olduğu kaydedildi.