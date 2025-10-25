Türkiye Triatlon Federasyonunun açıklamasına göre Kota Kinabalu kentindeki organizasyonda elit kadınlar kategorisinde 22 triatlet mücadele etti. Sinem Francisca Tous, 1.03.10'luk süresiyle yarışı rakiplerinin önünde tamamladı ve altın madalyanın sahibi oldu.
Milli triatlet, eylül ayında katıldığı Balkan Şampiyonası'nda da altın madalya kazanmıştı. Açıklamada görüşlerine yer verilen antrenör Zekeriya Yücetürk, Sinem'in son aylardaki performansıyla olimpiyat yolculuğunda önemli mesafe katettiğini belirtti.