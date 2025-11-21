FIFA 2026 Dünya Kupası hedefine emin adımlarla yürüyen A Milli Futbol Takımı'na yeni bir yüz ekleniyor. Milli Takım yetkilileri, Arjantin'in alt yaş kategorilerinde top koşturan 17 yaşındaki yıldız için harekete geçti.

Milli Takım yetkilileri, Bundesliga ekibi M’Gladbach'ta forma giyen Can Armando Güner’i Türk Milli Takımı’na kazandırmayı hedefliyor. 17 yaşındaki oyuncunun annesi Alman, babası Türk. Büyükannesi ise Arjantinli.

ARJANTİN İÇİN OYNADI

Can Armando Güner ilk etapta Almanya'nın milli davetini kabul etse de daha sonra tercihini değiştirmiş ve Arjantin'in teklifine olumlu yanıt vermişti. Arjantin'in U17 takımında forma giymeye başlayan ve Katar'daki U17 Dünya Kupası'nda forma şansı bulan hücum oyuncusuna Türk yetkililer de davetini sundu.

Hücum bölgesinin sağında görev alan 17 yaşındaki futbolcu, A Milli Takım düzeyinde tercihini henüz yapmadı. ESPN, geçtiğimiz yaz Can Armanda Güner'in Arjantin ve Türk Milli Takım'ından teklif aldığı ve oyuncunun henüz nihai kararını vermediğini duyurmuştu. Almanya, Türkiye ve Arjantin arasında seçim yapacak olan Can Armando Güner'in daha fazla forma şansı bulabileceği bir takımla yoluna devam etmek istediği ifade ediliyor.