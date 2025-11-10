A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda Bulgaristan ve İspanya ile yapacağı maçların hazırlıklarına başladı.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) açıklamasına göre, 15 Kasım’da Bursa’da Bulgaristan, 18 Kasım’da ise deplasmanda İspanya ile karşılaşacak millilerin aday kadorsunda 28 futbolcu yer alıyordu.

YALNIZCA 13 KİŞİ KATILDI

Ancak bahis soruşturması kapsamında PFDK'ye tedbirli sevk edilen isimlerin bulunması ve antrenmandan bir gün önce maça çıkan futbolcular Bulgaristan maçı idmanında yer almadı. Teknik direktör Montella'nın önderliğinde toplanan A Milli Takım idmanına 28 isimden yalnızca 13 kişinin katılması şok etkisi yarattı.

Milli Takım antrenmanında Barış Alper Yılmaz, Oğuz Aydın, Abdülkerim Bardakçı, Eren Elmalı, Mert Günok da yer almadı.

Önceki gün oynanan maçlarda süre alan oyuncuların yanı sıra, PFDK'ye sevk edilen isimler arasında yer alan futbolcular ve hakkında inceleme yapılan isimlerin de idmana katılmadığı iddia edildi.