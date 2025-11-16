Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Bulgaristan maçında sağ el bileğinden yaşadığı sakatlık nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.
TFF’den yapılan açıklama şu şekilde:
“2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde play-off aşamasına yükselen A Millî Takımımızda, deplasmanda İspanya ile oynanacak E Grubu'ndaki son maç öncesinde aday kadroda bazı değişiklikler yapıldı.
Hakan Çalhanoğlu dün akşam Bulgaristan ile oynanan karşılaşmada sağ el bileğinden yaşadığı sakatlık nedeniyle aday kadrodan çıkarılırken, Ümit Millî Takımımızdan İsak Vural ve Yusuf Akçiçek ise A Millî Takım aday kadrosuna dâhil edildi."
MERİH VE KAAN DA SAKATLANMIŞTI
Milli Takım'da dün oynanan Bulgaristan maçında Merih Demiral ve Kaan Ayhan da sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.