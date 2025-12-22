A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya klasmanında 25. sırada yer aldı. Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan aralık ayı dünya sıralamasına göre Türkiye, 1582,69 puanla 25. sıradaki yerini korudu.
İspanya'nın 2025 yılını zirvede tamamladığı FIFA dünya klasmanında ilk 10 sıradaki ülkelerin yeri değişmedi. Bir sonraki dünya sıralaması, 19 Ocak 2026'da açıklanacak.
İŞTE İLK 10 SIRADAKİ ÜLKELER
1) İspanya – 1877,18 puan
2)Arjantin – 1873,33 puan
3) Fransa – 1870,00 puan
4)İngiltere – 1834,12 puan
5) Brezilya – 1760,46 puan
6) Portekiz – 1760,38 puan
7) Hollanda – 1756,27 puan
8) Belçika – 1730,71 puan
9) Almanya – 1724,15 puan
10) Hırvatistan – 1716,88 puan