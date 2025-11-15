A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu beşinci maçında Bursa’da Bulgaristan ile karşılaşıyor. Aynı saatte lider İspanya da Gürcistan’a konuk olacak. Bulgaristan’dan alacağımız bir puan Milli Takım’ın play-off hakkı elde etmesini sağlayacak. Ancak İspanya, Gürcistan’dan puan alırsa, Bulgaristan’a yenilsek de play-off’u garantiliyoruz.

Puan eşitliği durumunda sıralamayı belirlemek için ikili değil, genel averaja bakılıyor. Bu nedenle Gürcistan eğer İspanya’yı yenerse matematiksel olarak grubu lider bitirip, direkt finallere gitme şansımız doğacak. Lideri bu durumda salı günkü İspanya-Türkiye maçı belirleyecek. Komşu komşunun külüne değil, bu akşam aşırı derecede puanına muhtaç.