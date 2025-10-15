2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde ilk iki sıra yarışını sürdüren A Milli Takım, oynadığı son iki maçta rakip filelere 10 gol bırakarak puanını 9'a yükseltti.

12 puanda bulunan İspanya'nın ardından grupta ikinci sırada yer alan Ay-Yıldızlı ekibe play-off için 1 puan yetecek. Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Takım, 24 yıl sonra Dünya Kupası hasretine son vermek isterken kadro tercihleri nedeniyle millileri büyük bir tehlike bekliyor.

DEĞİŞTİRME HAKKI BULUNUYOR

Eylül 2020'de FIFA'nın milli takım uygunluk kuralında yaptığı değişikliğin ardından gözler Frankfurt'ta yıldızı parlayan ancak A Milli Takım'da süre bulamayan Can Uzun'a çevrildi.

Yeni düzenlemeye göre, bir oyuncu daha önce başka bir A milli takımın formasını giymiş olsa bile, sonrasında başka bir ülke takımında oynayabiliyor. Daha önce bir futbolcunun, oynadığı bir milli takımı değiştirebilmesi için ilk formasını giydiği takımda yalnızca hazırlık maçına çıkmış olması gerekirken FIFA, köklü bir değişim yaptı.

Yeni kuralda oyuncunun milli takım değiştirebilmesi için ilk A milli takımında en fazla üç resmi maçta forma giymiş olması ve bunların 21 yaşının altındayken olması gerekiyor. Bu resmi maçlar final düzeyinde de olmayacak. Dünya Kupası elemeleri, Avrupa Şampiyonası elemeleri ya da Uluslar Ligi karşılaşmaları ise takım tercihini etkilemeyecek.

Alman Milli Takımı'nın da kadrosunda görmek istediği 19 yaşındaki forvet, Türkiye forması altında 2 resmi maçta 26 dakika süre alabildi. Montella'nın şans vermediği Can Uzun'un Almanya'yı tercih edebilme hakkı bulunuyor.