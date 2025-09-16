Anadolu Efes’in yıldız ismi Shane Larkin, 7 yıl süren macerasının ardından Türk Milli Takımı’na veda ettiğini açıkladı.

Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda finalde Almanya'ya kaybederek ikincilik yaşayan 12 Dev Adam'da Larkin, Türk Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı.

32 yaşındaki Larkin, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

“7 yıl önce, Türkiye’ye hiçbir beklentim olmadan gelmiştim. Sevdiğim oyunu oynamam için gittiğim sıradaki bir duraktı. 7 yıl sonra, burası benim ikinci evim oldu. Beni kabul etmeniz ve desteklemeniz sözlerle anlatılamayacak bir anlama sahip. Tüm ülkeden gördüğümüz sevgi ve destek, ana hedefimiz olan altın madalyadan çok daha değerli. Kardeşlerim haline gelen takım arkadaşlarıma, koçlarımıza, yöneticilere ve bu macerada emeği geçen herkese teşekkür ederim. Göğsümdeki Türkiye yazısıyla sahaya çıkmak benim için onurdu. Sonsuza dek sizden biri olacağım ve sizi kalbimin en derinliklerinden seviyorum. Teşekkürler Türkiye.”