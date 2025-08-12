Kağıthane’de 4. Levent Emniyet Evleri Mahallesi’nde Florya’da özel bir hastanede çalışan Dr. Sedanur Bağdigen’e ulaşamayan meslektaşları, polise haber verdi. Çilingir yardımıyla polisle daireye giren meslektaşları, Bağdigen’i kolunda serum takılı halde yatak odasında hareketsiz şekilde yatarken buldu.
Sağlık ekiplerinin incelemesinde, Bağdigen’in hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Bağdigen’in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Ölüm nedeni yapılacak otopsi ile netlik kazanacak.
MİLLİ TAKIM DOKTORLUĞU YAPTI
Bir dönem Türkiye Kadın Basketbol Milli Takımı’nda doktorluk yaptığı öğrenilen Bağdigen’in ölümü meslektaşlarını ve yakınlarını yasa boğdu.
ATUDER’DEN TAZİYE
Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER) yaptığı açıklamada, “İAÜ Florya Hastanesinde görev yapmakta olan Uzm. Dr. Sedanur Bağdigen vefat etmiştir. Allah’tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun” ifadelerine yer verdi.