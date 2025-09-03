A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu ilk maçında 4 Eylül Perşembe günü Gürcistan ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. Kampa damga vuran an ise yeni Fenerbahçeli Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçeli futbolcuların arasında koştuğu anlar oldu.

FENERBAHÇELİLER BİR ARADA KOŞTU

Kampa damga vuran an ise yeni Fenerbahçeli Kerem Aktürkoğlu'nun görüntüleri oldu. Son dönemde sarı-lacivertli takıma transferi ve yaptığı açıklamalar nedeniyle Galatasaraylı taraftarların tepkisini çeken milli oyuncunun, kampta Fenerbahçeli futbolcuların arasında koştuğu anlar gündem oldu.