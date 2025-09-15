Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre Almanya'nın Nürnberg kentinde G2 kategorisinde düzenlenen ve olimpik sıralamaya puan veren turnuvada 1140 sporcu mücadele ederken, Türkiye'yi 26 tekvandocu temsil etti.

Turnuvada 5 altın, 2 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplam 12 madalya kazanan milliler, tüm klasmanlarda takım halinde şampiyonluğa ulaştı. Organizasyonda madalya kazanan milli sporcular şunlar:

Altın madalya: Furkan Ubeyde Çamoğlu (54 kilo), Berkay Erer (68 kilo), Emine Göğebakan (46 kilo), Hatice Kübra İlgün (57 kilo), Sude Yaren Uzunçavdar (73 kilo)

Gümüş madalya: Hüseyin Berat Demircioğlu (+87 kilo), Elif Sude Akgül (49 kilo)

Bronz madalya: Ömer Faruk Dayıoğlu (63 kilo), Orkun Ateşli (87 kilo), Hayrunnisa Gürbüz (49 kilo), Merve Dinçel Kavurat (53 kilo), Şevval Çakal (62 kilo)