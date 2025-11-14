Gürcistan’da 20 Türk askerinin şehit olmasının ardından hükümetin Milli Yas ilan etmemesi kamuoyunda yoğun tepkiye yol açtı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a “3 günlük milli yas” çağrısı yaptı. Ancak herhangi bir yas ilan edilmedi.

"MİLLİ YAS GELENEĞİMİZDE YOK"

Tartışmalar sürerken Habertürk yazarı Murat Bardakçı, konuya ilişkin kaleme aldığı 14 Kasım 2025 tarihli yazısında dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.

Bardakçı, Türkiye’de şehitler için resmi yas ilan edilmesinin geleneksel bir uygulama olmadığını savunarak şu ifadeyi kullandı:

“Şehid olan askerler için yas ilân edilmesi geleneğimizde yoktur.”

Bardakçı’nın bu sözleri sosyal medyada yeni bir tartışma başlatırken, özellikle Suudi Arabistan Kralı Abdullah’ın ölümünde Türkiye’de milli yas ilan edilmesi hatırlatılarak eleştiriler yöneltildi.

Bardakçı yazısında konuya dair şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet tarihimizde şehadet ile neticelenen dünya kadar acı hadise vardır, bu hadiselerde nice canlılar gitmiş ama hiçbirinde yas ilân edilmemiştir! Zira, şehâdet dinî inançlar doğrultusunda ulaşılabilecek en yüksek makamdır ve bu makama yükselenlerin ardından matem tutulmaz. Ateş gerçi düştüğü yeri yakar, dolayısı ile giden canlar için üzülmek, gözyaşı dökmek ve hattâ perişan olmak gayet tabiî, insanî bir histir ama geleneğimizde askerî şehidler için matem mevcut değildir."

Suudi Arabistan Kralı Abdullah bin Abdülaziz el-Suud'un 23 Ocak 2015'te ölmesinin ardından 24 Ocak'ta Türkiye'de 1 günlük ulusal yas ilan edilmişti.

Söz konusu Milli Yas kararı toplumun tepkisine yol açmıştı.