Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Galatasaray'ı sahasında 1-0 yenerek lige tutunan Kasımpaşa, Fenerbahçe'den kiraladığı milli yıldız İrfan Can Kahveci'nin kulübüne geri döndüğünü açıkladı. Beyaz-Lacivertli kulüp, ara transfer döneminde ekibe katılan oyuncu için, "Devre arasından itibaren hücum hattımıza kattığun kalite ve tüm emeklerin için teşekkürler İrfan Can Kahveci" yazılı bir teşekkür yayımladı. Kasımpaşa adına 16 maça çıkan 30 yaşındaki oyuncu, 2 gol ve 3 asistlik skor katkısı sağladı.

