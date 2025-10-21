Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Kumbahçe Mahallesi’nde yaşayan Milli Yol Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cengizhan Sancar’ın bu sabaha karşı 02.30 sıralarında bahçeye çıktığı anda bir kişi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Silah seslerinin gelmesi üzerine kendisine ateş edildiğini belirten Cengizhan Sancar SÖZCÜ’ye konuştu.

"ÜZERİME KURŞUN YAĞDI, SÜRÜNEREK KURTULABİLDİM"



Sancar “Evi tarım ilacı ile ilaçlamıştım, gece yarısı koku artınca rahatsız oldum kapı pencereleri havalandırmak için açtım bende bahçeye çıktım, o anda silah seslenir gelmeye başladı. Üzerime kurşun yağdı, tahminen 10 el ateş ettiler. Kendimi aniden yere attım, sürünerek eve girdim, kapı ve pencereleri kapatıp polise haber verdim. Kimse ile husumetim yok. Yazdığım yazılardan mı olabilir, miras davalarımız devam ediyor. Ama bunu gerektirmez diye düşünüyorum. Kimseden alacağım yok kimseye borcum yok. 40 yıldır Bodrum’da yaşıyorum. Kentin bu kadar kötü bir dönemini görmedim. Şans eseri yaşıyorum” diye konuştu.

BODRUM VE MUĞLA POLİSİ İNCELEME BAŞLATTI

Bodrum ve Muğla İl Emniyet Müdürlüğü’ne ait olay yeri inceleme ekipleri Sancar’ın evinde inceleme yaptı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.