Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır'ın düşmeyen yüksek ateş nedeniyle hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
Milli Yol Partisi'nden yapılan açıklamada, Genel Başkan Remzi Çayır'ın düşmeyen yüksek ateş nedeniyle hastaneye kaldırıldığı kaydedildi. Çayır'ın sağlık durumunun kontrol altına alındığı belirtilen açıklamada, sürecin seyrinin yakından takip edildiği kaydedildi.
September 6, 2025
Milli Yol Partisi Genel Başkanı Sayın Remzi Çayır, sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılmıştır.
Genel Başkanımızın durumu kontrol altına alınmış olup, sürecin seyri yakından takip edilmektedir.
Kamuoyuna gelişmeler düzenli olarak aktarılacaktır.…