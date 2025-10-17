A Milli Takım’ın FIFA 2026 Dünya Kupası Finallerine katılması, sportif ve prestijin yanı sıra maddi anlamda da büyük önem taşıyor. Ay-Yıldızlılar, finallere giderse 2.5 milyon Dolar hazırlık parasının yanı sıra 9 milyon Dolar ödül alacak. Böylece ayakbastı parası yaklaşık 13 milyon Dolar’ı bulacak. Grup aşamasından her galibiyet 2, beraberlik 1 milyon Dolar değerinde olacak.

FİNALLER KASA DOLDURACAK

FIFA, resmi ödül parası rakamlarını 5 Aralık’taki grup kura çekimleri sonrası açıklayacak. Katar’da toplam ödül miktarı 440 milyon Dolar’dı. Arjantin 3. dünya şampiyonluğu kupasını kaldırdığında 42 milyon Dolar’la evine döndü. 2026’daki Dünya Kupası birincisinin ödülünün de en az 80 milyon Dolar olması bekleniyor. Milli Takım finallere giderse adeta para basacak.