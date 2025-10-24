A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi play-out maçında Kosova’nın konuğu oldu. Fadil Vokrri Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Michaela Pachtova düdük çaldı. Pachtova’nın yardımcılıklarını ise Lucie Ratajova ve Tereza Holakovska üstlendi.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Türkiye, Kader Hançar’ın 4 ve 9’uncu dakikalarda attığı gollerle skoru 2-0 yaptı. 23’üncü dakikada Melike Pekel’in attığı golle skor 3-0’a geldi ve mücadelenin ilk yarısı bu sonuçla sona erdi. İkinci yarıda rakibini hücumda durdurmayı başaran Türkiye, 81’inci dakikada Busem Şeker’in attığı golle karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı.

Öte yandan bu eşleşmenin rövanş karşılaşması 28 Ekim Salı günü saat 20.00’de İzmir’de oynanacak. Türkiye, avantajını koruması halinde UEFA Uluslar B Ligi’nde yoluna devam edecek.