MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin açıklamalarını eleştirdiği için görevden alınan Oğuzhan Güngör, “Öcalan’ın beyanını almaya gittim” diyen MHP’li Feti Yıldız’a sert ifadelerle yüklendi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’ın “Öcalan’ın beyanını almaya gittim” sözlerine sosyal medya üzerinden tepki gösteren Güngör, ceza hukukunda şüpheli ve mağdur kavramlarına dikkat çekerek sert eleştirilerde bulundu.

Güngör, Öcalan’ın ne şüpheli ne de mağdur olarak değerlendirilebileceğini savunarak yapılan girişimi yanlış bulduğunu ifade etti.

Oğuzhan Güngör'ün açıklaması şu şekilde:

“Şüphelinin ifadesi, mağdurun ya da şikâyetçinin ise beyanı alınır. Bu vatan haini, bebek katili şerefsiz ne şüphelidir ne mağdur. Ancak Türk Milleti’nin varlığından şikâyetçidir. Anlaşılan o ki, siz bu şikâyeti bir talimat gibi algılamışsınız. Ve o talimatı yerine getirmeye gitmişsiniz.”