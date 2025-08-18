Metropoll Araştırma’nın açıkladığı son seçim anketi, siyasette dengelerin değiştiğini ortaya koydu. “Bu pazar seçim olsa” sorusuna verilen yanıtlara göre, CHP yüzde 32,2 ile ilk sırada yer alırken, AKP yüzde 31,3 ile ikinci sırada çıktı.

Ankette DEM Parti yüzde 7,6, İYİ Parti ve Zafer Partisi yüzde 6,7’lik oranlarıyla üçüncü ve dördüncü sırada yer aldı. Bu tablo içinde en dikkat çekici sonuç ise MHP’nin yüzde 5,1 ile ancak 6. sırada kendine yer bulması oldu.

MHP’nin arkasında ise A Parti yüzde 2,9, Yeniden Refah Partisi yüzde 2,7 ve diğer partiler yüzde 4,8 oranında destek aldı.