Milliyetçi Trabzonsporlular Derneği, genel başkanları Kürşat Mete'nin bıçaklı ve silahlı saldırıda yaralandığını duyurdu.
Yapılan açıklamada Mete'nin 10 kişinin saldırısına uğradığı ve tedavisine Haydarpaşa Numune Hastanesi'nde devam edildiği belirtildi.
Dernekten yapılan açıklamada da şunlar kaydedildi:
"Genel Başkanımız Sayın Kürşat Mete, bu gece yaklaşık 10 kişilik bir grubun silahlı ve bıçaklı saldırısına uğramış, saldırı sırasında arkasından bıçaklanmıştır.
Yaşanan olay sonucunda yoğun kan kaybı yaşayan Genel Başkanımız, Haydarpaşa Numune Hastanesi’ne kaldırılmıştır. Tedavisi hastanede devam etmektedir. Gelişmeler oldukça kamuoyu bilgilendirilecektir.