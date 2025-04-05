Güney ÖZTÜRK

1 MİLYAR DOLARLIK FİLO

Türkiye, enerji bağımsızlığı hedefi doğrultusunda modern bir sondaj filosu oluşturdu. Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han sondaj gemileri ile Barbaros Hayreddin Paşa ve MTA Oruç Reis sismik araştırma gemilerinden oluşan bu filo, toplamda 1 milyar dolarlık bir yatırımın ürünü. Her biri ileri teknolojiyle donatılmış bu gemiler, derin deniz sondajı ve sismik araştırmalar yapabilme kapasitesine sahip.​

DÜNYANIN EN GÜÇLÜLERİ

Özellikle 2021’de satın alınan Abdülhamid Han sondaj gemisi, 238 metre uzunluğu, 42 metre genişliği ve 12 bin.200 metreye kadar (dünyanın en derin Mariana Çukuru 11 bin metre) sondaj yapabilme yeteneğiyle filonun en güçlüsü olarak öne çıkıyor. Fatih sondaj gemisi ise Karadeniz Sakarya havzasında gerçekleştirdiği 540 milyar metreküplük doğalgaz keşfiyle Türkiye’nin enerji tarihinde önemli bir yer edindi.​

RUMLAR 5’İNCİ PARSELDE

Ancak Doğu Akdeniz’de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin 5’inci parselde Amerikan ExxonMobil ve Katar Petroleum ile birlikte Türkiye’nin kıta sahanlığını ihlal eden sondaj faaliyetleri yürüttüğü bir dönemde, Türkiye’nin bu güçlü filosunun hareketsiz kalması dikkat çekti. Filomuzdaki sondaj gemilerinin tamamı Karadeniz’de beklerken, Oruç Reis gemisi ise Somali açıklarına gönderildi. 5’inci parsel Türkiye’nin kıta sahanlığı ile kesişen Mavi Vatan bölgesi.

AB İLE İLİŞKİLERİN ŞARTI

Ayrıca Rumların sondajı, KKTC’nin Ada üzerindeki eşit haklarını da yok sayıyor. İşin en ilginç yanı, AB ile Türkiye arasında Bakan Mehmet Şimşek’in katılımıyla önceki gün Brüksel’de başlayan Ekonomik Diyalog görüşmelerinin 2019’da kesilme nedeninin de, tam olarak Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki yürüttüğü sondaj faaliyetleri olması... 6 yıl sonra görüşmeler yeniden başladı. Ancak Türk filosu, Doğu Akeniz’i tamamen terk etmişti.

HEPSİ SON TEKNOLOJİ

Fatih Sondaj Gemisi: 2017 yılında 154 milyon dolara satın alındı ve 87.5 milyon dolar reaktivasyonla toplam maliyeti 241.5 milyon dolara ulaştı.

Yavuz Sondaj Gemisi: 2018’de 262.5 milyon dolara alındı. 38 milyon dolar reaktivasyon bedeliyle maliyeti 300.5 milyon doları buldu..

Kanuni Sondaj Gemisi: 2020’de açık artırmayla 37.5 milyon dolara alındı ve üzerine yapılan 165 milyon dolarlık masrafla toplam maliyeti 202.5 milyon dolara ulaştı.

Abdülhamid Han Sondaj Gemisi: Kasım 2021’de 180 milyon dolara satın alındı. Dünyanın en teknolojik 5 gemisinden biri.

Barbaros Hayreddin Paşa: 2013’te 130 milyon dolara satın alındı. Gemi, denizin 8 bin metre altındaki jeolojik yapıları inceleyebiliyor ve üç boyutlu sismik veri toplayabiliyor.

MTA Oruç Reis: Türkiye’de 400 milyon liraya inşa edildi. Deniz tabanından itibaren 15 bin metre derinlikteki jeolojik yapıları ayrıntılı görüntüleyebiliyor.