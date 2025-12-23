Güney Moskova’daki bir doğurganlık kliniğinde 2024 yazında dikkat çeken bir kampanya başladı. Pazarlama ise basitti: "Ücretsiz sperm. Siz gebe kalın, tüm ücretleri başkası ödesin."

Bu öneri birçok kadın için cazip geldi. Fakat birçoğu için öneriyi daha da cazip kılan, spermin kime ait olduğu. Zira bağışlanan sperm, "100 biyolojik çocuğu" olduğunu duyuran Rus milyarder Pavel Durov'a aitti.

Telegram mesajlaşma platformunun kurucusu Durov, "kendi genetiğini yaşatmak için" 2024'ten beri kendi spermini gebelikte kullanan kadınların tüm tüp bebek ücretlerini karşılıyor. Tek koşul, gebelik için kliniğe başvuran kadınların 37 yaşından küçük ve bekar olması.

AltraVita adlı klinik, konferanslarda ve sosyal medyada Durov'un spermini “yüksek genetik uyumluluk” sahibi olduğunu söyleyerek reklam yaptı. İddiaya göre Durov, bu şekilde 100 biyolojik çocuğun "sperm babası" oldu.

ÇOCUĞUNU YAPANIN ÜCRETİNİ ÖDEDİ

AltraVita Kliniği, 37 yaş altındaki kadınlar için tüp bebek masraflarını Durov’un karşılayacağını söyledi ve spermi “yoğun talep gören” bir bağış olarak tanıttı.

Klinikteki bir internet afişinde Durov’un “biyomateryalinin” reklamı, CEO fotoğrafı ve Telegram logosu yanında hala yer alıyor.

Klinikte bir dönem çalışan bir doktor, başvuranların uzun bir kuyruk oluşturduğunu söyledi.

Doktor, “Gelen hastaların hepsi çok iyi görünüyordu, eğitimli ve çok sağlıklıydılar. Ayrıca hukuki sorun çıkmasın diye evli olmamaları gerekiyordu. Çocuklarını belirli bir tür erkekten istiyorlardı. O tür bir baba figürünü doğru gördüler” dedi.

2010 yılından beri sperm bağışı yapan Durov, bu kampanyayı yaklaşık bir yıl boyunca devam ettirdi. Dubai'de yaşayan 41 yaşındaki milyarder, bu şekilde yüzden fazla çocuk sahibi oldu.

SPERMİNİ PAYLAŞTIĞI GİBİ MİRASINI PAYLAŞACAK

Telegram’da temmuz 2024’te yazdığı paylaşımda en az 12 ülkede en az 100 çocuğunun bulunduğunu söyleyen Durov. Üç farklı anneden olan altı çocuğunu bu sayıya dahil etmedi.

Durov, 2010 civarında sperm bağışına başladığını anlattı. İlk bağışı çocuk sahibi olmaya çalışan bir arkadaşınaydı.

Sonra “yüksek kaliteli donör materyali” sıkıntısını hafifletmek için kimliğini gizleyerek bağış yaptığını yazdı.

Yıllar önce bağışı kestiğini ekledi. Ancak dondurulmuş sperminin AltraVita’da hala bulunabildiğini belirtti.

Bu yaz Fransız bir dergiye verdiği röportajda teklifi büyüttü ve biyolojik çocuklarının kendi mirasından eşit pay alacağını açıkladı.

Forbes, Durov'un servetini 17 milyar dolar olarak veriyor. Değerin büyük kısmı Telegram’dan geliyor.