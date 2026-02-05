Berkshire Hathaway'in yıllara meydan okuyan efsanevi onursal başkanı Buffett, gençlik yıllarında zaman zaman yaramazlık yapsa da babasının ona sert tepkiler vermek yerine sakin bir tutum sergilediğini anlattı. Babasının çoğu zaman yalnızca "Daha iyisini yapabileceğini biliyorum" demekle yetindiğini söyleyen Buffett, bu yaklaşımın kendisini hatalarını fark etmeye ve duygusal olarak gelişmeye teşvik ettiğini ifade etti.

SÜREKLİ NASİHAT VERMEK YERİNE...

Buffett'a göre çocuklara sürekli nasihat vermek yerine davranışlarla örnek olmak çok daha etkili. Çünkü çocuklar, ebeveynlerinin söylediklerinden çok yaptıklarını model alarak değerli ve doğru davranışları öğreniyor. Bu nedenle dürüstlük, sorumluluk ve saygı gibi kavramların sözle değil, günlük yaşamda sergilenen tutumlarla aktarılması gerektiğini vurguluyor.

Bilimsel çalışmalar da bu görüşü destekliyor. Developmental Psychology dergisinde yayımlanan bir araştırma; empati, dürüstlük ve duygusal zeka gibi özelliklerin nesilden nesile aktarıldığını ortaya koydu. Ebeveynlerin bu değerleri davranışlarıyla göstermesi, çocukların da aynı özellikleri benimsemesini sağlıyor.

BİLİŞSEL KONTROL HER ŞEYİN ÖNÜNDE

Yeni Zelanda'da 40 yılı aşkın süre boyunca yürütülen bir başka uzun soluklu araştırma ise yetişkinlikteki başarıyı belirleyen en önemli unsurlardan birinin "bilişsel kontrol" olduğunu ortaya çıkardı. Kişinin duygularını yönetebilme ve sağduyulu kararlar alabilme yeteneğinin; zeka düzeyi ya da aile zenginliğinden bile daha belirleyici olduğu tespit edildi.

Buffett'ın yaklaşımı kısaca, ebeveynlerin kendi değerlerine uygun bir hayat sürerek çocuklarına örnek olması gerektiği düşüncesine dayanıyor. Uzmanlara göre de çocuklar, gözlemledikleri davranışları benimseyerek büyüyor; bu da onları ilerleyen yıllarda daha dengeli, sorumluluk sahibi ve başarılı bireyler haline getiriyor.