Dünyanın en zenginleri listesinde 5. sırada yer alan, 242 milyar dolarlık servetin sahibi Larry Ellison, bu kez teknolojik başarılarıyla değil, eşine az rastlanır bir "isim skandalı" ile gündemde. Ellison’ın Almanya’da özel olarak inşa ettirdiği 58 metrelik görkemli süperyatı, aynadaki yansıması fark edilince denizcilik tarihinin en ilginç isim değişikliği operasyonlarından birine sahne oldu.

Sofistike Başladı, Felaketle Bitti: "Izanami"den "I'm a Nazi"ye

Ellison, yatına isim verirken Japon Şinto inancında yaradılış ve ölümü temsil eden tanrıça **"Izanami"**den ilham almıştı. Kağıt üzerinde oldukça entelektüel ve sofistike duran bu isim, İngilizce dilinde tersten okunduğunda ise milyarder iş insanı için tam bir kabusa dönüştü.

İsmin harfleri sondan başa doğru dizildiğinde ortaya çıkan "I'm a Nazi" (Ben bir Naziyim) ifadesi, özellikle İsrail ile yakın bağları bilinen Ellison için büyük bir prestij kaybı riskini beraberinde getirdi.

Sosyal Medyada Alay Konusu Oldu

Durumun fark edilmesiyle birlikte sanal dünyada adeta bir yorum yağmuru başladı. Kullanıcılar olayı "Tam bir milyarder gafı" ve "Gerçek olduğuna inanmak güç, adeta bir film senaryosu" sözleriyle tiye aldı. 81 yaşındaki Ellison, gelen tepkiler ve fark edilen bu talihsiz tesadüf üzerine rotayı anında değiştirdi.

Jet Hızıyla Operasyon: Yeni İsim "Ronin"

New York Post’un aktardığı bilgilere göre, skandalın patlak vermesinin ardından dev yatın adı vakit kaybedilmeksizin değiştirildi. Lüks tekne, yine Japon kültüründen esinlenen ancak bu kez "efendisiz samuray" anlamına gelen "Ronin" ismini aldı.

Yat El Değiştirdi Ama Hafızalardan Silinmedi

Günümüzde İtalyan ilaç sektörünün dev isimlerinden Alessandro Del Bono’nun mülkiyetinde olan süperyat, isim değişikliğiyle fiziksel olarak skandaldan kurtulsa da internetin dijital hafızasından kaçamadı. Ellison'ın siyasi duruşu ve kimliğiyle taban tabana zıt olan bu eski isim, sosyal medya platformlarında hala en çok konuşulan "trajikomik" hatalar arasında yer alıyor.