Hindistan asıllı Amerikalı iş insanı ve Sona Comstar Yönetim Kurulu Başkanı Sunjay Kapur, 12 Haziran’da İngiltere’nin Windsor kentinde katıldığı polo maçında yaşamını yitirdi. Tanıklara göre maç sırasında bir arı yutan Kapur, kısa süre içinde kalp krizi geçirdi. Resmi raporda ölüm nedeni ventriküler hipertrofi ve iskemik kalp hastalığı olarak açıklandı.

AİLE ARASINDA ANLAŞMAZLIK ÇIKTI

İngiltere Prensi William'ın arkadaşı olan 53 yaşındaki Kapur'un ani ölümü, değeri 2,7 milyar sterlini (yaklaşık 148 milyar TL) aşan otomotiv parça devi Sona Comstar’da miras ve şirket kontrolü konusunda büyük bir krizi tetikledi. 23 Haziran’da yeni başkan atanmasının ardından Kapur’un annesi Rani Kapur, oğlunun ölümünün “şüpheli koşullarda” gerçekleştiğini öne sürerek yönetim kuruluna itirazda bulundu.

Rani Kapur, 24 Temmuz’da kaleme aldığı mektupta, şirketin ailenin acısını istismar ederek “mirası gasbetmeye çalıştığını” iddia etti. Ayrıca baskı altında belgeler imzalamaya zorlandığını ve banka hesaplarına erişiminin engellendiğini belirtti.

Üç evlilik yapan Sunjay Kapur’un ikinci eşi Bollywood yıldızı Karisma Kapoor’dan iki çocuğu bulunuyor. Kapur, üçüncü eşi Priya Sachdev ile 2017’de evlenmişti. Son gelişmelerle birlikte kız kardeşi Mandhira Kapur da annesinin yanında yer aldı. Mandhira, Instagram’da annesi ve kardeşiyle bir fotoğraf paylaşarak, “Senin ve babamızın hayalini koruyacağız” mesajını verdi.

"KOMPLO OLABİLİR"

Ailenin avukatı Vaibhav Gaggar, The Telegraph’a yaptığı açıklamada, “Tüm gelişmeler müvekkilimin söylediklerini doğruluyor. Miras elinden alınıyor ve kimse ölüm nedenine gerçekten bakmıyor. Bu olayın ardında bir komplo olabilir” ifadelerini kullandı.